David Hubert enchaîne : "Nous avons eu plus de temps pour corriger certaines choses"

David Hubert, épisode 2 : l'entraîneur intérimaire d'Anderlecht relève un second défi, encore une fois assez relevé, avec la réception de Ferencvaros. Un match très important, dans un contexte compliqué.

Et dire qu'au moment du tirage, beaucoup estimaient que le RSC Anderlecht avait été verni et devait donc viser un maximum de points à domicile, dont les trois face à Ferencvaros. Un mois plus tard, le contexte est tel que battre les Hongrois est loin d'être une affaire entendue.

David Hubert a repris l'équipe la semaine passée suite au licenciement de Brian Riemer, et même les plus optimistes imaginaient bien qu'il dirigerait plus qu'un match. Beau défi pour celui qui entrainaît l'équipe U18 il y a encore une semaine, et va désormais diriger son premier match en Coupe d'Europe.

"Nous avons eu deux entraînements de plus, mais le laps de temps reste réduit tout de même. J'ai cependant eu plus de temps avec les joueurs, à travers des discussions individuelles, des vidéos, des analyses du match contre Charleroi", explique Hubert en conférence de presse ce mardi.

Anderlecht voudra la victoire

"Il va falloir perfectionner, améliorer, corriger même certaines choses. L'objectif est d'être en évolution constante, s'améliorer match après match", souligne le T1 intérimaire. L'un des principaux points de travail du Sporting est clairement la finition. "Oui, cela doit absolument s'améliorer. Nous avons beaucoup de possibilités... et peu d'occasions. Il faut faire de meilleurs choix dans la zone de conclusion".

Chaque match à domicile, il faut vouloir le gagner

Cela n'empêchera pas Hubert de profiter de ses débuts européens. "C'est l'aboutissement de toute une saison pour les joueurs, une récompense. Et maintenant, le but est d'y faire bonne figure, de jouer chaque match, surtout à la maison, pour le gagner". Les supporters, eux aussi, seront heureux de sortir du contexte morose de la Pro League.

"Ils ont de hautes attentes et c'est bien normal, ça doit être le cas. Ca nous pousse également vers le haut, ça doit nous amener à rechercher un meilleur contenu, étape par étape", espère David Hubert. Un objectif qui n'est pas facilité par l'état de la pelouse du RSCA.

"La pelouse ? Elle est abominable, c'est un fait. Mais en aucun cas je n'utiliserai ça comme une excuse, même avec notre style de jeu", affirme l'entraîneur intérimaire du RSCA. "On ne sait pas changer ça, les gens dont c'est le job y travaillent mais au sein du groupe, nous n'en parlons même pas. C'est comme ça, on fait avec".