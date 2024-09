Les problèmes continuent pour John Textor : une reconstruction semble inévitable

Président du RWDM, John Textor est souvent pointé du doigt pour ses problèmes de gestion. Il rencontre de nouveaux problèmes à l'Olympique lyonnais.

John Textor a fait beaucoup parler de lui dans les clubs qu'il possède. On connait désormais la situation au RWDM, relégué en Challenger Pro League après une saison 2023-2024 catastrophique.

Il n'y a pas qu'en Belgique que l'homme d'affaires américain rencontre des problèmes. C'est aussi le cas à Lyon, où la situation semble à nouveau se compiquer.

Selon les sources de l'AFP, la direction de l'OL aurait proposé d'engager des discussions avec les partenaires sociaux, pouvant aboutir à un plan de départs volontaires dans la structure du club.

Textor a récemment décidé de céder la LDLC Arena, une salle multifonctions, dans la volonté de concentrer l'activité du club vers le football masculin.

"EFG va mettre en place un plan de rationalisation des coûts pour s'adapter aux nouvelles réalités et perspectives de revenus de la Ligue 1 et ouvrira rapidement des discussions avec les représentants du personnel qui pourraient aboutir à un plan de départs volontaires", a récemment communiqué Eagle Group. Ainsi, 73 postes pourraient être supprimés et 20 personnes pourraient changer d'affectation.