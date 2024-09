L'Espagne n'a plus de superlatifs : "Thibaut Courtois est le Diego Maradona, le Lionel Messi, le Cristiano Ronaldo des gardiens de but"

En Belgique, les observateurs commencent doucement à se dire que c'est Courtois qui avait raison, dans son différend avec Domenico Tedesco. En tout cas, en Espagne, le portier du Real Madrid est déjà une légende, et n'est même plus comparé aux plus grands : le plus grand, c'est bien lui !

Depuis le début de la saison, Thibaut Courtois prouve, une nouvelle fois, qu'il est le meilleur portier du Monde. Tant en championnat qu'en Ligue des Champions, face à Stuttgart, le gardien belge a sorti des parades de haut vol pour maintenir les Merengues aux commandes, ou dans le match, en fonction de la situation. Sur le début de l'exercice, l'ancien Diable Rouge a déjà réalisé quatre clean-sheets, dont une en Supercoupe de l'UEFA. En Espagne, on est encore surpris par le gardien belge. Lourdement blessé la saison dernière, Courtois suscitait les interrogations chez plusieurs observateurs : sera-t-il capable de revenir à son meilleur niveau ? La réponse est oui, et Courtois ne laisse personne indifférent. Santiago Cañizares, gardien espagnol légendaire passé par le Celta Vigo, le Real Madrid et Valence, a parlé de son admiration pour Thibaut Courtois dans un entretien accordé à Movistar Football. "Courtois est le Diego Maradona, le Lionel Messi, le Cristiano Ronaldo des gardiens de but. Il est largement meilleur que les autres et il preste à ce niveau chaque semaine." Dans la péninsule ibérique, tout le monde est conquis, et sa petite erreur accompagnée d'un but contre son camp face à l'Espanyol samedi dernier n'a rien changé : Thibaut Courtois est le meilleur gardien du Monde, et l'un des meilleurs de l'histoire du football.