🎥 Un jeune talent namurois ouvre les hostilités, un solo de 90 mètres pour lui répondre : match agité entre deux équipes du top 6 en D1B

Beveren et le Club NXT ont partagé (2-2) en début d'après-midi. Les Waaslandiens ont égalisé dans le temps additionnel.

Dans l'ombre du match entre l'Antwerp et La Gantoise, il y avait aussi une rencontre de D1B à se mettre sous la dent à 13h30. Sans qu'il ne s'agisse encore d'un match de Playoffs, ce sont deux équipes du top 6 qui étaient là aussi opposées, avec le déplacement des U23 du Club de Bruges à Beveren.

Le match a bien commencé pour les spectateurs présents au Freethiel, puisqu'après dix minutes, Beveren héritait d'un penalty. C'est Mathis Servais, un Namurois de 20 ans formé à Charleroi et au Club de Bruges, qui s'est chargé d'ouvrir le score des onze mètres.

Un match à rebondissements

Il s'agit de l'unique but de la première mi-temps, 1-0 au repos. Mais le Club NXT a des ressources et l'a prouvé en renversant complètement la situation en début de deuxième acte, d'abord sur un autobut du gardien de Beveren puis sur un solo absolument magistral de Jesse Bisiwu, parti de son rectangle après un corner dégagé (66e, 1-2).

SOLO | Jesse Bisiwu traverse tout le terrain et conclut en beauté ! 😮‍💨💥 #SKBNXT pic.twitter.com/tP9CkhZakx — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) April 13, 2025

Les locaux ont alors poussé tant et plus pour revenir au score et ont fini par trouver la faille dans le temps additionnel, avec l'égalisation signée Lennart Mertens (90+4e, 2-2).

Les deux équipes se quittent donc dos à dos, Beveren conserve sa quatrième place, le Club NXT est sixième et confirma la bonne impression laissée tout au long de la saison.