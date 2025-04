🎥 Tout bonnement inarrêtable ! Lucas Stassin atteint le cap des dix buts en Ligue 1 pour faire rugir le Stade Geoffroy Guichard

Saint-Etienne joue actuellement contre Brest. Lucas Stassin a déjà fait trembler les filets, une habitude ces dernières semaines.

Après deux nouvelles défaites de rang, Saint-Etienne voulait se racheter à domicile contre une équipe du Stade Brestois assez irrégulière cette saison. La première mi-temps a été plutôt mouvementée.

Il n'a fallu attendre que six minutes pour assister à l'ouverture du score...pour les visiteurs, avec le but du redoutable Ludovic Ajorque. La réponse stéphanoise n'a pas traîné : dix minutes plus tard, Lucas Stassin se chargeait de l'égalisation.

Neuvième but en 2025 pour Stassin

Profitant d'un corner, le Brainois était à l'affût au second poteau et a faussé compagnie à son adversaire, qui a pourtant tout tenté pour le retenir. Stassin s'est montré plus solide pour faire entrer le ballon via la transversale et déclencher en tribune une descente de supporters toujours aussi impressionnante.

Todo lo que no sea ver a Lucas Stassin en la próxima convocatoria de la selección absoluta, me parecerá un atropello.



pic.twitter.com/fkoquhMN4M — Iker❄️ (@LopsTW) April 13, 2025

Malheureusement pour lui, son but n'a pas suffi pour Saint-Etienne en première mi-temps. Les Verts sont toujours aussi fragiles défensivement et sont rentrés au vestiaire en étant menés 2-3.

Voilà qui ne fait pas les affaires de l'ASSE, relégable à l'heure d'écrire ces lignes. Alors que Lucas Stassin continue d'impressionner en atteignant la barre des dix buts, son équipe est plus que jamais dans le doute.