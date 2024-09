Remplaçant sous les ordres de Kompany, une légende du Bayern admire : "On n'avait pas connu une telle dominance depuis longtemps"

Thomas Muller semble avoir définitivement perdu sa place de titulaire sous les ordres de Vincent Kompany, et doit se contenter de montées au jeu. La légende du Bayern ne semble pas s'en tracasser, et admire la patte de l'entraîneur belge.

Les débuts de Vincent Kompany sur le banc du Bayern Munich sont retentissants, et les larges succès s'enchaînent. Le Bayern n'a encore rien laissé traîner, en Bundesliga, et a remporté son premier match de Ligue des Champions sur le score sans appel de 9-2 face au Dinamo Zagreb.

Cet été, Vince the Prince a dû remodeler l'effectif bavarois après une saison plus que décevante. L'ancien entraîneur d'Anderlecht et de Burnley a fait des choix forts, dont celui de reléguer Thomas Muller, 713 matchs avec le Bayern, sur le banc.

Thomas Muller est fan de la patte de Vincent Kompany au Bayern Munich

Monté au jeu lors des quatre premiers matchs de championnat et auteur d'un but, l'international allemand à 131 reprises (45 buts) ne semble pas frustré par ce nouveau statut, que du contraire. Dans cette vidéo accordée aux médias sociaux de la Bundesliga, le milieu offensif vante les mérites de Vincent Kompany, et adore le style de jeu mis en place.

"Il faut dire que la manière avec laquelle on joue est amusante. Il y a beaucoup de buts, qui sont la conséquence de notre style de jeu. Il y a beaucoup de vie sur le terrain, et c'est quelque chose qu'on n'avait plus ressenti, à cette intensité, depuis longtemps."

"Il y a certainement eu des bons matchs au cours des dernières années, mais cette telle dominance de l'adversaire est quelque chose de nouveau. Et pour être honnête, ça fait beaucoup de bien."