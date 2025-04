Le miracle Bernd Storck se poursuit : Courtrai sème le doute dans les Playdowns

Courtrai a battu le Beerschot en cette fin d'après-midi (3-2). Les Kerels veulent encore croire à leur maintien.

Avant le match phare entre Saint-Trond et le Cercle de Bruges, Courtrai avait l'occasion de mettre la pression sur ses deux concurrents en accueillant une équipe du Beerschot déjà reléguée.

Mais les Rats veulent faire valoir leur rôle d'arbitre jusqu'au bout et ainsi ne pas fausser la compétition. Première illustration après à peine deux minutes et un premier face-à-face entre Marwan Al-Sahafi et le gardien courtraisien Ebbe De Vlaeminck. Ce n'était que partie remise : le Beerschot a fini par ouvrir la marque après un peu plus d'un quart d'heure sur une reprise de la tête d'Ewan Henderson pour venir couper un bon centre de Rajiv Van La Parra (18e, 0-1).

Courtrai renverse la situation

Dos au mur, Courtrai a poussé et en a été doublement récompensé en fin de première mi-temps. D'abord via l'égalisation de Jean-Kevin Duverne, profitant d'un cafouillage dans la défense anversoise (39e, 1-1) puis du but du 2-1 de Nacho Ferri presque dans la foulée après un bon travail de Thierry Ambrose.

Avance courtraisienne au repos ? C'était sans compter sur le jusqu'au-boutisme du Beerschot qui a égalisé juste avant le retour au vestiaire (2-2). Trois buts en six minutes, tout restait à faire en deuxième mi-temps.

Le second acte a été moins prolifique mais tout aussi riche en suspense. Le match a tout de même basculé dans les dix dernières minutes en faveur de Courtrai, libéré par le tir de Nayel Mehssatou après un bon relais avec Abdelkahar Kadri. 3-2, score final, les Kerels reviennent à un point de Saint-Trond et à un point du Cercle avant le match entre les deux équipes.