Ivan Leko informé du budget pour le prochain mercato au Standard : de quoi rassurer l'entraîneur ?

Le Standard de Liège se prépare petit à petit à la saison prochaine ! L'enveloppe disponible pour les transferts serait plus importante que lors du dernier mercato estival où elle était de 500 00 euros.

Giacomo Angelini devra bientôt présenter son projet sportif aux supporters liégeois. Depuis sa nomination, des réunions hebdomadaires ont eu lieu entre lui, Ivan Leko, le directeur sportif Fergal Harkin, qui quittera ses fonctions en fin de saison, et le chief scout Laurent D'Affnay. L'objectif de ces échanges est de préparer l'effectif pour la saison prochaine, selon Le Soir.

Pendant l'une de celles-ci, le montant de l'argent disponible pour les salaires et transferts ont été présentés au coach croate. Le milieu offensif et l'attaque seraient les priorités !

Une partie de l'argent gagné avec les transferts sortants devrait être réinjectée. La somme totale disponible pour ceux-ci serait plus importante que lors du mercato estival dernier, où elle était de 500 000 euros.

L'objectif derrière tout cela semble aussi être de rassurer Leko, qui paraît inquiet pour l'avenir. Avec cet argent supplémentaire, le Croate pourrait donc disposer d'une meilleure base qu'en 2024.

Les prêts avec option d'achat

Une interrogation qui trotte dans la tête de nombreux supporters est également la potentielle signature des joueurs actuellement en prêt avec option d'achat. L'option de Dennis Ayensa avait récemment été annoncée comme étant levée, et d'autres n'ont pas encore suivi depuis. Ilay Camara, Andi Zeqiri et Lazare Amani devraient bientôt être fixés concernant leur futur en bord de Meuse. Alexandropoulos, Szalai, Bulat, Houtondji et Bazunu ne devraient probablement, quant à eux, pas rester.