Zulte Waregem se vautre à Lokeren : la RAAL et le RWDM ont tout en main pour revenir en première division !

Zulte Waregem s'est incliné 2-0 à Lokeren. Tout se jouera lors de la dernière journée pour la course à la D1A.

Ne jouant pas ce weekend suite au match annulé contre Deinze, la RAAL a dû se contenter d'un rôle de spectatrice des résultats du RWDM et de Zulte Waregem, ses concurrents pour la montée en D1A. Et les Loups y ont pris beaucoup de plaisir : car après les Molenbeekois, c'est le Essevee qui a mordu la poussière.

Comme le RWDM, Zulte était favori de son déplacement à Lokeren, en net regain de forme depuis l'arrivée de Stijn Vreven sur le banc mais enjeu véritablement mobilisateur pour la fin de saison.

Mais comme le weekend l'a déjà montré, jouer contre une équipe libérée, n'ayant rien à perdre, peut être délicat. Les visiteurs l'ont appris à leur dépens avec l'ouverture du score d'Indy Boonen après vingt minutes.

La RAAL à une victoire de la D1A

Daknam a même fêté un autre but de ses protégés en deuxième mi-temps, 2-0 pour Lokeren, c'est également le score final ! Après le 0-0 concédé le weekend dernier à Seraing, le Essevee cale au plus mauvais moment.

FT | Lokeren-Temse empêche Zulte Waregem d'être promu pour le moment. Un match pour le titre contre le RWDM attend le Essevee la semaine prochaine. 🔜🏆 #LOKZWA pic.twitter.com/OpJjgMf1oR — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) April 12, 2025

Cela nous annonce une dernière journée riche en suspense et en émotions...avec un certain Zulte Waregm - RWDM en tête d'affiche. Les Molenbeekois commenceront le weekend avec un point d'avance sur Zulte et La Louvière et pourraient donc se contenter d'un partage pour revenir parmi l'élite. Car en cas de défaite combinée à une victoire de la RAAL à Lommel, ce sont les Loups qui valident leur ticket. Pour ces derniers, la donne n'a jamais été aussi claire : en cas de victoire dans le Limbourg, la promotion sera mathématique !