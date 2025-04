🎥 L'arbitre belge s'en souviendra longtemps : le bijou de Ronaldo offre la victoire à Al-Nassr

40 ans et toujours aussi décisif pour Al-Nassr, Cristiano Ronaldo a marqué un somptueux but sous les yeux des arbitres belges de la rencontre Erik Lambrechts et Bram Van Driessche.

Al-Nassr a remonté un handicap d'un but pour s'imposer 2-1 face à Al-Riyadh dans le derby de Riyad samedi soir. Cristiano Ronaldo, auteur des deux buts a une nouvelle fois fait la différence malgré ses 40 ans. Mené 1-0 à la pause, Al-Nassr a renversé la situation grâce à Ronaldo. L’attaquant portugais a d’abord égalisé sur une frappe facile, avant de marquer un second but spectaculaire : une sublime reprise de volée des 20 mètres, logée en pleine lucarne. هدف تعجز الكلمات عن وصفه 🤯🚀#دوري_روشن_السعودي | #النصر_الرياض pic.twitter.com/rZWeS8g2CQ — دوري روشن السعودي (@SPL) April 12, 2025 La rencontre était dirigée par un duo arbitral belge : Erik Lambrechts au sifflet et Bram Van Driessche à la VAR. Une nouvelle mission internationale pour l’arbitrage belge, après des prestations récentes au Koweït et au Japon. Grâce à ce succès, Al-Nassr reste dans la course au titre en Saudi Pro League. Le match a également démontré l'impact décisif de Ronaldo, capable à 40 ans de transformer le cours d'un match par son talent et son expérience. Le contrat de Cristiano Ronaldo avec Al-Nassr court jusqu'en juin, et aucune prolongation n’a encore été signée.