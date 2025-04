🎥 Ait El Hadj buteur pour la première fois contre Anderlecht, trois anciens Mauves à la baguette : le but 100% made in Neerpede qui a achevé le Sporting

L'Union Saint-Gilloise s'est imposée contre Anderlecht. Anouar Ait El Hadj a vécu un grand moment en marquant contre son club formateur.

Cette semaine, Anouar Ait El Hadj a longtemps entendu parler de son coup de tête manqué contre La Gantoise. Malgré son but pour ouvrir le score à la Planet Group Arena, le numéro dix saint-gillois avait surtout fait parler pour cette énorme occasion manquée au petit rectangle.

Vu la blessure de Sofiane Boufal, Ait El Hadj a l'occasion de continuer à s'affirmer comme titulaire. Cela tombe bien pour lui, il y avait ce soir un match toujours particulier pour lui contre Anderlecht.

Pas le seul à jouer de l'autre côté du canal

Il a même profité de la victoire unioniste pour inscrire son nom au marquoir contre le club où il a passé pas moins de onze ans, en surgissant dans le rectangle un peu comme le weekend dernier à Gand. Son tout premier but contre le Sporting.

🤩 | C'est Anouar Ait El Hadj qui donne le coup de grâce. 💢🥊 #USGAND pic.twitter.com/5sDAaiU05g — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) April 12, 2025

En poussant le vice un peu plus loin, on peut même noter que...trois anciens Mauves sont impliqués sur l'action. A la base, on trouve en effet trace d'une déviation de Noah Sadiki, formé à Neerpede de 7 à 19 ans.

Sa glissade a permis de lancer Alessio Castro-Montes, à l'assist grâce à son centre à ras de sol depuis le flanc droit. On aurait tendance à l'oublier mais lui aussi a fréquenté l'académie anderlechtoise avant de rejoindre Saint-Trond.