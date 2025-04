🎥 Quelle inspiration ! Le chef d'oeuvre absolu de Youri Tielemans pour mettre Aston Villa sur les rails

Aston Villa s'est imposé 0-3 à Southampton cette après-midi. Ses deux Diables Rouges étaient à la fête.

Comme le weekend dernier, Amadou Onana était titulaire dans l'entrejeu des Villans. Blessé aux ischio-jambiers début février, le Diable Rouge peut désormais retrouver le rythme et enchaîner les matchs aux côtés de Youri Tielemans.

Ultra favori de ce déplacement à Southampton, Aston Villa s'est longtemps cassé les dents sur la défense locale. Mais les troupes d'Unai Emery ont tout de même été récompensées de leur domination dans les vingt dernières minutes.

Tielemans pour décanter la situation

Marco Asensio a d'abord cru ouvrir le score sur penalty, mais Aaron Ramsdale a repoussé son envoi. Villa s'en est donc remis à une ouverture absolument magistrale de Youri Tielemans pour faire la différence.

A l'arrêt dans le rond central, le Diable Rouge a levé le ballon pour adresser une ouverture lumineuse vers Ollie Watkins dans le dos de la défense. L'international anglais a converti l'offrande en but d'une belle reprise en extension. Le plus dur était fait pour Villa, qui faisait même le break cinq minutes plus tard par Donyell Malen (79e, 0-2).

Een kunstwerkje van Youri Tielemans en Ollie Watkins! ūü§Ćūüé® pic.twitter.com/1FKFdgGQo3 — Play Sports (@playsports) April 12, 2025

Le 0-3 tombera finalement dans les arrêts de jeu, après un nouveau penalty d'Asensio repoussé par Ramsdale. Les Villans gardent le rythme en attendant de retrouver le PSG en Ligue des Champions. Ils reprennent aussi provisoirement la cinquième place au détriment de Chelsea, à un petit point de Manchester City.