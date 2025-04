"Ce n'est pas faute d'avoir prévenu" : la conférence de presse particulièrement tendue de Will Still, frustré par son ex

Lens s'est incliné 0-2 contre Reims. Un résultat particulièrement frustrant pour Will Still face à son ancienne équipe.

Vu la manière avec laquelle Will Still et Reims se sont quittés il y a un an, la rencontre d'hier à Lens était chargée d'un contexte émotionnel assez palpable. L'entraîneur belge avait motivé ses hommes, qui ont tout donné, se procurant de nombreuses occasions...en oubliant de conclure. Reims s'est montré plus opportuniste pour s'imposer 0-2.

"On a frappé 37 fois au but (14 tirs cadrés)… Normalement, avec taux d'expected goals de plus de 3, tu mets 5 buts. Je veux bien prendre beaucoup de responsabilités, mais je ne peux pas mettre le ballon au fond", déplore Still au micro de DAZN.

La frustration grandit à Lens

Une nouvelle rencontre particulièrement frustrante : "À l’image de notre saison, on perd deux joueurs importants en première mi-temps, notre autre piston est blessé, donc on est obligé de remanier notre schéma. On doit être grands, on doit rester solidaires, mais on ne peut pas se permettre de rater autant d’occasions sur un même match, ce n’est pas possible".

Pire, les deux buts visiteurs sont tombés sur des rentrées en touche : "Ce n'est pas faute d’avoir prévenu, ce n'est pas faute d’avoir mis tout en place et d’avoir montré, montré, montré. Il y a des soirs où c’est comme ça, tu peux jouer pendant 10 ans et tu ne vas pas mettre un but. C’est l’impression que l’on a eue. C’est la dure réalité du foot".

Will Still en a gros sur la patate : "Il y a des choses qui n’ont pas été bonnes de ma part, on peut toujours se remettre en question, et ça, j’en prends l’entière responsabilité, mais on doit aussi prendre la responsabilité de mettre le ballon au fond, et on l’a pas fait". Lens est désormais neuvième de Ligue 1.