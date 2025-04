La surprise du soir ! Eden Hazard accepte un poste officiel dans un club belge

Eden Hazard est présent à Tubize-Braine ce soir pour le choc contre Mons. Avec une grande annonce à la clé.

Si Eden Hazard est présent ce soir au Stade Leburton de Tubize, ce n'est pas uniquement en tant que supporter. Le capitaine des Diables Rouges est en effet devenu le président d'honneur du club, comme il l'a annoncé à nos confrères de la RTBF.

"C'est un club qui me tient à cœur, où on a passé de merveilleux moments en famille. Quand mon papa m'a demandé cela, je n'ai pas hésité et j'ai accepté directement", explique-t-il.

Pouvait-il en être autrement ?

Après avoir très symboliquement rechaussé les crampons (et marqué) lors d'un match amical de présaison contre Anderlecht, Eden veut s'investir pour Tubize : "Pour tout vous dire, je ne sais pas en quoi ça consiste vraiment. C’est surtout pour l’image du club. J’ai la chance d’avoir fait pas mal de belles choses durant ma carrière. Cela pourra peut-être apporter une autre dimension au club".

Les Brabançons visent la D1B et veulent donc déjà frapper fort lors de ces Playoffs de D1 ACFF : "C’est un beau projet. Il y a pas mal de choses à faire et plein d’opportunités qui peuvent voir le jour. A nous de trouver les bonnes solutions pour faire grandir le club, c’est ce qu’on cherche tous".

Eden Hazard précise qu'un investissement financier n'est pas encore à l'ordre du jour. Mais il s'agit d'une belle manière de revenir aux racines familiales ; rappelons qu'en plus du paternel, ses frères Kylian et Ethan défendent les couleurs du club.