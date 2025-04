Paul Van Himst a encore un mince espoir pour Anderlecht : "Il n'y a que cela qui peut nous sauver"

Paul Van Himst n'est pas rassuré par ce qu'il voit à Anderlecht. L'ancienne icône du Sporting ne demande pas de football champagne mais au moins un fil conducteur.

Ces dernières années, les anciens joueurs d'Anderlecht se sont indignés les uns après les autres de la dérive du club, bien loin de son lustre d'antan. Paul Van Himst ne veut pas jouer les donneurs de leçons mais s'inquiète tout de même de la tournure de la situation.

"Les supporters souffrent. Et j'en suis le premier", explique-t-il dans La Capitale. "Pour gagner à nouveau des prix, il faut enfin retrouver une certaine stabilité. Tous ces changements au sein du club… Il faut y mettre un terme petit à petit".

Qui remettra le club sur les rails ?

Depuis la fin de l'ère Vanden Stock, le club n'a cessé de changer de direction. Les directeurs sportifs successifs ont imposé leur vue, la ligne directrice changeant constamment sur le terrain et dans les bureaux. "Il n'y a que la stabilité qui nous sauvera", insiste Van Himst.

Les derniers signaux envoyés par le club ne vont pas en ce sens avec la mission à très court terme de Besnik Hasi. Mais Van Himst veut encore y croire : " S'il n'y avait pas eu de réaction contre Genk, j'aurais dit que la saison était terminée. Mais Anderlecht a encore une chance. Pour moi, c'est toujours le plus grand club de Bruxelles. Même s'il doit absolument le prouver à nouveau".

Une occasion de le prouver, la plus grande échéance du retour de Besnik Hasi, est cette finale de Coupe de Belgique : "Je ne leur donne pas beaucoup de chances contre le Club de Bruges, même si on ne sait jamais sur un match. Je me dis qu'un trophée pourrait relancer Anderlecht. Mais encore une fois, il faudra retrouver de la stabilité", conclut Van Himst, soucieux.