🎥 Les quatre minutes de folie n'ont pas suffi : le Bayern cale encore dans le choc de la Bundesliga

Le Bayern Munich et le Borussia Dortmund ont partagé en ce début de soirée (2-2). Statu quo en tête de la Bundesliga.

Avec le match nul du Bayer Leverkusen contre l'Union Berlin, le Bayern Munich avait une belle carte à jouer pour creuser l'écart en tête du classement. Une victoire aujourd'hui aurait également été bienvenue pour marquer la domination bavaroise dans le Klassiker de la Bundesliga et également reprendre confiance après la défaite contre l'Inter Milan en Ligue des Champions.

Dans une Allianz Arena à nouveau soldout le Bayern a dominé son sujet. Mais comme trop souvent cette saison, cela ne s'est pas traduit au marquoir, 0-0 au repos. Avant une deuxième mi-temps plus animée.

11 tirs cadrés à 3 pour le rekordmeister

Ce sont toutefois les visiteurs qui ont lancé les hostilités avec une élévation assez impressionnante de Maximilian Beier au second poteau pour venir placer le ballon entre les jambes de Jonas Urbig (48e, 0-1). Piqué au vif, le Bayern a réagi après l'heure de jeu.

⚽️ GOAL: Beier

🇩🇪 Bayern München 0-1 Borussia Dortmundpic.twitter.com/KvW7aYsLq0 — Goals Xtra (@GoalsXtra) April 12, 2025

C'est d'abord Raphaël Guerreiro qui a ponctué un mouvement amorcé par Serge Gnabry et Thomas Müller (titulaire pour son dernier Klassiker), en égalisant d'une frappe enroulée (65e, 1-1). Sur leur lancée, les troupes de Vincent Kompany ont complètement renversé la situation grâce à Gnabry, dans tous les bons coups (69e, 2-1).

⚽️ GOAL: Guerreiro

🇩🇪 Bayern München 1-1 Borussia Dortmundpic.twitter.com/Z5a0rlJLwx — Goals Xtra (@GoalsXtra) April 12, 2025

⚽️ GOAL: Serge Gnabry



🇩🇪 Bayern München 2-1 Borussia Dortmundpic.twitter.com/CKjJ7mFoNU — Goals Xtra (@GoalsXtra) April 12, 2025

Mais ces quatre minutes de folie n'ont pas suffi au Bayern pour s'imposer. Car peu de temps après, c'était au tour du Borussia de revenir via Waldemar Anton, au bon endroit après une superbe reprise de Serhou Guirassy repoussée par Urbig (75e, 2-2). Le score n'évoluera plus, Dortmund contraint son rival au partage mais reste coincé à la huitième place, le Bayern Munich conserve six points d'avance sur Leverkusen.