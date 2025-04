Les critiques après le nouveau partage du Bayern ? Elles n'ont pas empêché Vincent Kompany de dormir : "Je payerais pour voir un match comme ça"

Le match contre le Borussia Dortmund n'a pas permis au Bayern Munich de renouer avec la victoire. Mais Viincent Kompany dit avoir apprécié la prestation de ses hommes.

Après l'Inter Milan (défaite 1-2), c'est le Borussia Dortmund qui est venu contrarier le Bayern Munich en partageant (2-2) à l'Allianz Arena. Tous les buts sont tombés en deuxième-temps, le suspense est resté entier jusqu'à la fin.

"C'était un vrai Klassiker. Nous avons eu beaucoup de contrôle en première mi-temps et nous nous sommes aussi créé des occasions comme celle de Michael Olise. Ensuite, nous avons encaissé un but un peu malheureux. Et à partir de là, c'était un match de coupe. J'achèterais un billet pour un match comme celui-là", a expliqué Vincent Kompany en conférence de presse. "En tant qu'entraîneur, la première mi-temps a été plus conforme à nos attentes. C'était un bon match de football, avec des occasions des deux côtés.

Traduire la domination au marquoir

On l'aura compris, Vince the Prince se veut positif : "Les supporters présents contre l'Inter et aujourd'hui ont vu 50 tirs et plusieurs belles occasions. Nous savons marquer des buts, nous savons aussi défendre. Mais nous devons être capables de plus profiter de nos temps forts".

Comme souvent cette saison, le Bayern a gâché quelques occasions : "C'est le football. Le problème, c'est quand la qualité n'est pas là, mais nous l'avons. Il se peut aussi que nous marquions deux buts sur deux occasions. Il faut d'abord y croire, la confiance est là".

Des erreurs, l'équipe en commet parfois aussi dans son rectangle, Kim Min-Jae est notamment parti à la faute: "Je ne veux pas revenir dessus maintenant. Nous avons un effectif réduit. Nous ne voulons pas trop parler de nos absents, mais plusieurs joueurs étaient indisponibles aujourd'hui. Nous avons besoin de tout le monde. Ceux qui sont présents doivent se montrer performants". Heureusement pour Kompany et ses hommes, le Bayer Leverkusen a également perdu des points contre l'Union Berlin (0-0).