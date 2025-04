"Une belle Coupe du monde se prépare, je pourrais faire partie de l'aventure" : Eden Hazard en dit plus sur son rôle chez les Diables Rouges

Eden Hazard était du voyage en Espagne pour le premier match des Diables Rouges contre l'Ukraine. Il s'est exprimé sur son apport dans le groupe.

Au moment de son intronisation, Rudi Garcia a pris soin de se mettre le public belge en poche en annonçant vouloir emmener Eden Hazard avec lui. "J’ai beaucoup parlé avec Eden. Il fera partie dans l’aventure. Il aura un rôle dans les 18 mois qui nous mènent à la Coupe du monde", avait-il déclaré.

Ledit rôle restait toutefois assez flou. Pour le premier rassemblement sous les ordres de notre nouveau sélectionneur, Eden s'était rendu dans l'hôtel des Diables la veille du match contre l'Ukraine et était présent dans les tribunes de Murcie.

Interrogé par la RTBF, l'ancien capitaine s'est expliqué : "L’idée, c’est d’être là avec le groupe de temps en temps. De les accompagner dans certains voyages. On va dire que c’est un rôle de 'grand frère' qui connaît le groupe".

Pas présent tout le temps

"J’ai joué avec pas mal de joueurs du groupe actuel. Je connais le coach et son staff avec qui j’ai travaillé à Lille. Ce sera plus du relationnel. Être là une fois de temps en temps, on verra dans quelles proportions. Je ferai partie de l’aventure sans être là tous les jours", poursuit Eden.

L'idée n'est pas d'intégrer le staff mais de rester au service du groupe : "Si on a besoin de moi, je peux toujours aider. S’il faut quelqu’un pour s’entraîner, je suis là. J’ai encore les qualités. Je ne serai pas dans le staff, je ne vais rien apporter sur le plan tactique. D’ailleurs, si Rudi Garcia m’avait demandé d’être dans le staff tous les jours, je lui aurais dit non. Ce n’est pas ce dont j’ai envie. L’idée, c’est d’être là avec le groupe, faire un voyage de temps en temps. Une belle Coupe du monde se prépare, je pourrais faire partie de l’aventure".

Eden Hazard a visiblement déjà démontré son utilité à Rudi Garcia : "Je ne vais pas dire qu’il a pris conseil auprès de moi avant de s’engager, il m’a juste demandé 2-3 trucs et je lui ai dit… On a aussi parlé de Thibaut Courtois. Je pense aussi que c’était aussi plus facile pour lui d’entrer en contact avec Thibaut via moi vu qu’on s’est beaucoup côtoyés. J’ai fait ce que j’ai pu".