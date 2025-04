Islam Slimani à coeur ouvert sur celui qui a écourté son passage à Anderlecht : "Il n'a montré aucun respect"

Islam Slimani ne joue pas beaucoup à Westerlo. Son rôle était bien plus important du côté d'Anderlecht il y a deux ans.

Contre Charleroi, Islam Slimani n'est monté que pour les toutes dernières minutes de la rencontre. Depuis son arrivée à Westerlo, il n'a décroché qu'une seule titularisation. Lorsqu'il avait rejoint Anderlecht il y a deux ans, son impact avait été immédiat : 9 buts en 16 matchs.

Pourtant, il ne semblait pas destiné à signer au Lotto Park, il n'avait rejoint le Sporting qu'en dernière minute : "À 21 heures le jour de la date limite, rien ne semblait se passer. Une heure plus tard, j'étais soudain dans la voiture en direction du stade de Brest pour signer à Anderlecht . Ce n'est que le lendemain que j'ai pris l'avion. Je ne savais pas vraiment dans quoi je m'embarquais, si ce n'est que c'était un grand club", explique-t-il à La Dernière Heure.

La connexion avec Riemer

À son arrivée, son âge a été immédiatement une source de doutes : "J'avais 35 ans à l'époque. Certains se demandaient pourquoi ils recrutaient un "vieux" joueur. Mais si les gens doutent de moi, c'est là ma force. Je veux prouver à tout le monde qu'ils ont tort". Mais Brian Riemer n'a jamais douté de son attaquant : "Il m'a beaucoup parlé. Il croyait en moi, tout comme mes coéquipiers. Pour un attaquant, c'est crucial. J'y ai vécu de grands moments".

Son plus beau souvenir ? Il n'hésite pas : "Le but à Villarreal qui nous a permis d'atteindre les quarts de finale de la Conference League. L'ambiance dans ce stade m'a rappelé la Premier League. C'était un ballon difficile, même s'il paraissait simple. Je n'ai pas réfléchi, j'ai juste frappé fort et le ballon est rentré".

La symbiose était bien là, mais pas avec tout le monde : " Fredberg… il n'a montré aucun respect. Il y a eu des conversations, mais elles étaient superficielles. Je ne ressentais aucune réelle volonté de sa part de me garder. Cela n'avait rien à voir avec Dolberg. J'avais l'impression d'être un plan B, tout en ayant le sentiment d'avoir fait mes preuves". Ce qui explique qu'Islam Slimani est finalement parti après six mois, sans prolonger son contrat.