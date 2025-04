"J'en ai marre" : un cadre d'Anderlecht secoué par le début de Playoffs raté du RSCA

Colin Coosemans est un peu le dindon de la farce en l'absence de Jan Vertonghen : c'est toujours vers lui que les micros se tournent. Mais le gardien en a un peu marre de la situation.

Colin Coosemans s'est encore une fois présenté devant la presse la mine sombre après la rencontre, et en a visiblement assez des mauvais résultats du RSCA. "Nous avons bien commencé en première période, je suis d'accord. Et par après, nous refaisons des erreurs et nous jouons trop latéral, sans rythme", regrette le gardien de but au micro de DAZN.

La grande question maintenant est de savoir ce que cet Anderlecht-là peut encore espérer dans ces Playoffs. La 4e place est clairement la meilleure que le club peut espérer, ce qui n'est pas à la hauteur des standards et des attentes.

Faut-il donc se concentrer sur la finale de la Coupe de Belgique ? Coosemans a un avis très clair à ce sujet. "Ca ne va pas. Tu dois montrer un bon visage avant cette finale. On ne va pas se lever le matin du match et aller gagner la Coupe, ça ne marche pas comme ça", lance-t-il.

Ce samedi soir, encore, les supporters du Sporting étaient mécontents et les joueurs ont dû se présenter devant eux après une défaite de plus. "Et j'en ai marre, honnêtement. J'en ai marre de devoir m'expliquer sans cesse face aux supporters", souffle Colin Coosemans.

Une déclaration qui pourrait être mal comprise par les supporters anderlechtois mais qui doit bien sûr être prise dans le sens suivant : Coosemans en a assez que les résultats le forcent à s'excuser. Car s'il y en a un qui ne se cache pas dans cette équipe, c'est probablement lui...