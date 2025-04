Kevin De Bruyne a encore un dernier grand objectif avant de quitter Manchester City : "C'est ce que tout le monde au sein du club mérite"

Kevin De Bruyne a brillé contre Crystal Palace ce samedi. Le Diable Rouge veut finir la saison en force pour ses adieux à Manchester City.

Comme au bon vieux temps : mené au score, Manchester City a pu compter sur un Kevin De Bruyne des grands soirs, d'abord auteur du but égalisateur sur coup franc direct avant d'être à la baguette des deux suivants pour orchestrer la réaction mancunienne.

"Il était important de marquer rapidement pour renverser le cours du match", a déclaré le maître à jouer des Cityzens, dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

"Notre réaction après ces buts encaissés était bonne. Au final, nous méritions de gagner", se réjouit KDB, follement applaudi par le public de l'Etihad Stadium pour le premier match à domicile suivant l'annonce de son départ en fin de saison.

De retour en forme ?

Partir sur un nouveau titre de champion d'Angleterre ne sera pas possible, mais De Bruyne veut tout de même s'en aller par la grande porte et se fixe un dernier grand objectif : "Je veux partir avec un billet pour la Ligue des champions. Tout le monde le mérite au sein du club."

Pour cela, De Bruyne en a encore dans le moteur, comme il l'a montré cette après-midi. Ses soucis physiques sont derrière lui : "Cela fait six semaines que je n'ai plus mal. C'est un énorme soulagement. C'était assez difficile, mais maintenant je me sens libéré".