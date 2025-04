L'Olympic Charleroi remonte trois buts de retard contre Virton, le SL 16 concède sa première défaite : le résumé de la soirée en D1 ACFF

La septième journée des Playoffs de D1 ACFF a livré ses premiers verdicts. Les équipes évoluant à domicile ont tenu leur rang dans la lutte pour la montée.

Petit à petit, la D1 ACFF entre dans le moneytime de ses Playoffs. Leader de la série, l'Olympic Charleroi voulait continuer sur sa lancée contre Virton. Mais tout a volé en éclats en première mi-temps, l'Excel menant 0-2 au repos à la Neuville grâce à un doublé d'Ibrahima Mbaye.

Les Dogues devaient frapper fort en seconde mi-temps...mais ont subi un troisième coup sur la tête dès la reprise avec le 0-3 de Gaëtan Arib. Les Dogues voyaient le ciel leur tomber sur la tête mais le vent a rapidement tourné. Toufik Zeghdane et Jesse Mputu ont inscrit deux buts en trois minutes pour permettre à tout un club d'y croire encore dans la dernière demi-heure (55e, 2-3).

La folie carolo a continué grâce à Elias Spago, auteur d'un doublé en dix minutes pour faire chavirer la Neuville (80e, 4-3). La deuxième mi-temps de folie s'est conclue par un dernier but de Simon Paulet sur penalty dans le temps additionnel. Une victoire qui fera date pour l'Olympic, surtout en cas de titre en fin de saison.

Tubize-Braine assure l'essentiel

Principal poursuivant des Dogues, Tubize-Braine s'est également imposé dans l'autre match au sommet de la soirée contre Mons. Sous les yeux de leur nouveau président d'honneur, un certain Eden Hazard, les Brabançons ont livré un match très sérieux contre les Dragons. C'est Migliore qui a inscrit l'unique but de la rencontre peu après l'heure de jeu. De quoi prendre huit points d'avance sur les Montois et rester à deux points de l'Olympic.

Le dernier match de la soirée valait lui aussi son pesant d'or, mais pour éviter de ne pas descendre. Tournai et Binche ne sont pas parvenus à se départager. Les Binchois ont ouvert le score sur penalty en première mi-temps, Tournai est revenu via Alessio Caufriez dans le deuxième acte pour conserver un point d'avance sur son adversaire et le SL 16, battu 2-3 par les U23 du Sporting Charleroi.

Les jeunes du Standard payent leur mauvaise période, conclue sur le score de 1-3. Malgré la réaction en seconde mi-temps, les protégés de Sébastien Grandjean concèdent leur première défaite dans ces Playdowns.