Malgré son licenciement, Felice Mazzu reçoit un hommage fort de la part d'un cadre de Saint-Trond : "Je lui dédie mes deux buts"

Porté par un doublé de Bertaccini, Saint-Trond s'offre un succès crucial face au Cercle de Bruges dans la lutte pour le maintien. L'attaquant en a profité pour dédier ses buts à Felice Mazzu, récemment écarté par le club.

Saint-Trond a remporté un match capital face au Cercle de Bruges 3-1 dans le cadre des Play-Downs, grâce à un doublé d’Adriano Bertaccini et un but de Billal Brahimi. Après la rencontre, l’attaquant s’est exprimé avec franchise au micro de DAZN, insistant sur l’urgence de cette victoire.

"On était obligé de gagner, pas de match nul possible. Tout le monde a eu la bonne mentalité aujourd'hui, et c'est mérité." Un succès qui permet au STVV de prendre l’air dans la lutte pour le maintien.

Un hommage poignant à Mazzu

Alors que Felice Mazzu a récemment été licencié par le club, Bertaccini a tenu à lui dédier ses deux buts : "Ce n'était pas un problème qui venait du coach. Je dédie mes deux buts d'aujourd'hui à Felice Mazzu. Un bon entraîneur, avec qui j'ai eu une très bonne connexion." Des mots lourds de sens qui contrastent avec la décision prise par la direction. Le joueur a rappelé le rôle clé de l’entraîneur dans son éclosion : "C'est lui qui m'a lancé. Je lui en suis toujours reconnaissant."

La course au maintien relancée

Grâce à cette victoire, Saint-Trond prend un peu d'air dans les Play-Downs et s'empare de la tête du classement avec 37 points, devançant son concurrent direct, le Cercle Bruges qui en compte 36.

Malgré le départ de Mazzu, les joueurs semblent déterminés à sauver leur saison. Les déclarations de Bertaccini reflètent une équipe toujours soudée, prête à se battre pour éviter la relégation.