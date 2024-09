Un coach de Pro League en grand danger ? "Cela ne me rend pas malade..."

Le Beerschot espère décrocher sa première victoire de la saison contre l'Antwerp. Actuellement, les Rats se trouvent toujours à la dernière place avec seulement 1 point sur 24, mais l'entraîneur Dirk Kuyt ne pense pas encore à un éventuel licenciement.

Le Beerschot pourrait difficilement se retrouver dans une situation sportive pire. Le club est actuellement dernier après huit journées de championnat avec seulement un point. Néanmoins, l'entraîneur Dirk Kuyt ne pense pas à démissionner.

"Des entraîneurs ont été licenciés pour de moins bons résultats. Je ne suis pas quelqu'un qui y pense une seconde. J'essaie de tirer le meilleur de ce groupe", a-t-il déclaré selon des propos relayés par DAZN.

"Nous faisons tout notre possible pour obtenir de bons résultats. Jusqu'à présent, cela n'a pas fonctionné. Encore une fois, je me concentre sur les choses que je contrôle. Ce genre de décisions ne dépend pas de moi", a-t-il ajouté.

Lors de la saison précédente, il a pu remporter le titre de champion avec Beerschot en Challenger Pro League. "Je pense que nous savons tous d'où vient le club, d'une situation très difficile. Je pense aussi que nous savons tous qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer au sein du club."

"Je suis satisfait des améliorations qui ont déjà été apportées, mais cela n'est pas toujours facile. Je ne recule pas devant un défi intéressant et ambitieux. Au moment où je commence à réfléchir, le mot peur refait surface, et je commencerais à envisager 'que se passerait-il si nous ne gagnons pas dimanche'. Cela me rend malade si nous ne gagnons pas et nous verrons ensuite quelles en seraient les conséquences", a-t-il conclu.