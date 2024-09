L'arme d'Mbaye Leye dans le derby liégeois ? "Je me sens plus en forme que jamais"

Demain, Seraing reçoit le RFC Liège pour un derby liégeois qui s'annonce chaud. Pape Moussa Fall préface la rencontre.

Après deux défaites (dont un cinglant 0-4), Seraing est impatient de prendre sa revanche contre le RFC Liège. Le duel pourrait être plus équilibré cette saison : les deux équipes comptent actuellement le même nombre de points (deux). Elles attendent donc encore toutes deux leur première victoire de la saison.

Dans un derby, cela pourrait compter double. C'est sur le coup de 13h30 que le duel entre Mbaye Leye et Gaëtan Englebert débutera. Pour cela, l'entraîneur de Seraing compte notamment sur son attaquant Pape Moussa Fall.

Le Sénégalais de 20 ans, qui dépasse le double mètre a atteint la barre des 10 buts en D1B la saison passée, pour ses premiers bas en Europe. Appartenant désormais à Metz, il est revenu au Pairay en prêt et a déjà inscrit deux buts (un en championnat, un en Coupe).

Pape Moussa Fall sur sa lancée ?

"Je suis très content d'être revenu à Seraing. J'avais envie de jouer un maximum pour passer un nouveau cap. J'ai beaucoup travaillé pendant la préparation et je me sens plus en forme que jamais, en ayant progressé tant au niveau tactique que physique" déclare-t-il sur les réseaux sociaux des Métallos.

Malgré ce début de championnat sans victoire, Seraing reste sur deux matchs sans défaite, en déplacement à Waasland et au Club NXT : "On est tous solidaires sur le terrain et ça se voit pendant les matchs. On va tout faire pour décrocher la victoire ce dimanche à la maison et enfin lancer notre saison". Voilà le RFC Liège prévenu.