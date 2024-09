Match sous haute tension : des mesures drastiques pour encadrer les supporters d'Anderlecht en Espagne

L'arrivée d'Anderlecht semble effrayer les autorités municipales de la Real Sociedad. Des grandes mesures sont mises en place dans la ville pour encadrer les 1 000 supporters des Mauves qui devraient faire le déplacement.

L'Ertzaintza et la Garde Municipale ont classé le match comme un événement à haut risque, ce qui a poussé le conseil municipal de Donostia à mettre en place un important dispositif de sécurité dans toute la ville.

Ces strictes mesures de sécurité sont motivées par l'arrivée attendue d'environ 1 000 supporters d'Anderlecht. Afin de garantir la sécurité, des restrictions de circulation sévères seront mises en place autour du stade, avec une fermeture complète des routes entre Pío XII et Anoeta à partir de 16h30 le jour du match.

Ce périmètre a été instauré pour encadrer l'interaction entre les habitants locaux et les supporters de football, et pour prévenir d'éventuelles confrontations.

Des ajustements pour assurer l'accès aux services essentiels

Bien que les services d'urgence, les transports en commun et les véhicules pour personnes à mobilité réduite auront accès à la zone fermée, les transports publics ne feront pas d'arrêts entre Isabel II et Aita Donostia pendant la période de fermeture. Les conducteurs souhaitant quitter la zone seront dirigés vers Pío XII, tandis qu'il est conseillé aux personnes ayant des rendez-vous médicaux urgents d'utiliser la GI-40.

Les autorités appellent les résidents et les visiteurs à partir à temps et à utiliser les transports en commun. Il est également demandé de prendre en compte les perturbations dans les routines quotidiennes, en particulier pour les habitants d'Amara et des quartiers environnants, qui pourraient être affectés par ces mesures.