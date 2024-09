🎥 Des briquets...et même un sac d'excréments : Thibaut Courtois pris pour cible par ses anciens supporters, le derby arrêté

Le derby madrilÚne entre le Real et l'Atletico a été interrompu. Thibaut Courtois a été pris pour cible par ses anciens supporters.

A Madrid, les derbys entre l'Atletico et le Real sont toujours chauds. Celui-ci n'a pas fait exception à la règle et a même dépassé la limite. Ancien joueur des Colchoneros, Thibaut Courtois attise la rancoeur des supporters de l'Atletico depuis des années pour avoir rejoint et montré son attachement au grand rival.

Ce soir, lorsqu'il a été narguer ces mêmes supporters après l'ouverture du score d'Eder Militao, le Wanda Metroploitano n'a plus su se contenir et lui a lancé des projectiles.

THIBAUT COURTOIS. LE AVIENTAN COSAS Y LOS MANDA A MAMAR.

MI PORTERO.





Les appels au calme lancés par le speaker, les joueurs et Diego Simeone n'y ont rien changé : Courtois a été touché par des briquets et des sandwichs, un sac rempli d'excréments a même été lancé en sa direction.

Qu'on n'aime ou pas le personnage, ces débordements sont d'une tristesse sans nom. La rencontre a évidemment été arrêtée à 20 minutes de la fin.

Le han lanzado a Courtois desde la grada hasta bolsas con mierda.

AFICIÓN DE DEFICIENTES





A la reprise, l'ancien gardien des Diables Rouges a répondu avec toute sa rage de vaincre habituelle, sous la forme d'un magnifique arrêt pour garder ses cages inviolées. Il a tout de même dû s'avouer vaincu sur l'égalisation de l'Atletico dans le temps additionnel.