Un ancien de Pro League écarté par le coach de Lyon (et le transfert "record" du RWDM aussi)

L'OL se rend à Toulouse ce dimanche (15h) et Pierre Sage a pris des décisions fortes pour l'occasion. Ainsi, Gift Orban, pourtant en forme, est laissé de côté.

On le sait : avec les calendriers surchargés qui attendent les clubs, les coachs doivent parfois prendre des décisions surprenantes et laisser de côté des joueurs. Pierre Sage l'avait annoncé : il ferait tourner, et sans chercher à faire plaisir à ses joueurs.

Ainsi, pour le déplacement à Toulouse ce dimanche dans le cadre de la 6e journée de Ligue 1, le coach de l'OL a pris des décisions qui font discuter. Deux joueurs qu'on pensait importants sont laissés de côté. Ernest Nuamah (20 ans), d'abord : l'ancien transfert record "fantôme" du RWDM, qui a disputé 81 minutes en Europe face à l'Olympiakos, est absent.

Il faut dire que le Ghanéen n'est pas un titulaire en championnat : c'est déjà la seconde fois cette saison qu'il est écarté du noyau en Ligue 1, où il compte 3 apparitions dont deux montées au jeu en 6 journées.

L'autre absent est plus surprenant puisqu'il s'agit de Gift Orban (22 ans), l'ancien attaquant de La Gantoise. Le Nigérian a inscrit 2 buts cette saison, ce qui en fait le co-meilleur buteur des Gones ; pourtant, Pierre Sage a décidé de s'en passer. Et Orban était déjà resté sur le banc en Europa League...

L'Olympique Lyonnais vit un début de saison très compliqué et est actuellement 15e de Ligue 1, juste au-dessus de la zone de relégation. Pas idéal pour un club qui, selon son propriétaire John Textor, devrait "jouer le titre"...