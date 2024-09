Encore décisif et bientôt Diable Rouge ? "Il a un potentiel de très haut niveau"

Malick Fofana est sorti du banc ce week-end pour offrir la victoire à l'Olympique Lyonnais. On ne serait pas surpris de le voir dans la sélection de Domenico Tedesco vendredi.

Malick Fofana n'a que 19 ans mais commence à devenir très important à l'Olympique Lyonnais, même si ce n'est pour l'instant que dans un rôle de joker de luxe. L'ailier belge est encore sorti du banc ce week-end face à Toulouse pour offrir la victoire à son équipe (1-2).

Fofana inscrivait là son premier but de la saison, après avoir déjà délivré une passe décisive importante en rentrant au jeu contre Strasbourg il y a quelques semaines. Chaque fois que l'ancien Gantois monte au jeu, il désorganise la défense adverse et montre à Pierre Sage qu'il est potentiellement prêt à devenir titulaire.

"Je crois que c'est un joueur qui a le haut niveau dans son logiciel, et qui est en train de s'y préparer", temporise l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais via DAZN. "L'étape suivante, c'est de débuter les matchs et de maintenir ce même niveau de performance".

On espère donc que ce sera pour bientôt. En Coupe d'Europe, Malick Fofana semble pouvoir viser une place de titulaire, puisqu'il a déjà joué 67 minutes contre l'Olympiakos la semaine passée. Cette semaine, Lyon se rend chez les Glasgow Rangers.

"À partir du moment où Malick aura enchaîné plusieurs bons matchs et qu'on se dira la même chose quand il commence que quand il sort du banc, on pourra se dire que c'est acquis. Et là, il aura un très bel avenir devant lui", assure Pierre Sage.