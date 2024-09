Nicky Hayen face à un gros dilemme à Bruges : "Soit vous l'utilisez différemment, soit vous le mettez sur le banc"

Le Club de Bruges a fait match nul contre Charleroi vendredi. Les Brugeois ne se sont pas rassurés avant de jouer contre le Sturm Graz.

Une défaite contre La Gantoise et un match nul contre Charleroi avant un match important de Ligue des champions, ce n'est pas vraiment la meilleure préparation. Le niveau de jeu du Club de Bruges était préoccupant, selon Marc Degryse.

"Le Club peut être heureux que Simon Mignolet - qui mérite parfois quelques critiques - ait réalisé deux excellentes arrêts. Notre ami Skov Olsen a pris une journée de congé, ça arrive, mais Onyedika, Ordonez et De Cuyper n'ont pas non plus fait bonne impression", déclare l'analyste dans Het Laatste Nieuws.

Selon Degryse, De Cuyper, international belge, commence à devenir un problème. "L'image de De Cuyper était la même que lors des derniers matchs. Je lui laisse une chance supplémentaire contre le Sturm Graz, car ce match est trop important pour des changements majeurs, mais s'il ne se reprend pas mercredi, je pense que Hayen doit réagir."

Pour Degryse, le back gauche est un maillon crucial dans la construction du jeu, mais il n'est pas performant actuellement. Hayen a, selon lui, deux options si les choses ne s'améliorent pas.

"Soit vous utilisez De Cuyper d'une manière différente - comme piston dans une défense à trois -, soit vous le mettez sur le banc et vous gardez le même système. Sabbe est une option, ou vous déplacez Seys à gauche et vous titularisez Siquet, même si cela n'offre pas une assurance défensive totale."