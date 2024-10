La crise semble de plus en plus profonde : ce club belge pourrait bientôt jouer...son dernier match !!

Deinze est proche de la disparition. La situation est pire que ce que l'on pensait. Le club pourrait mettre la clé sur la porte...la semaine prochaine.

Le KMSK Deinze se trouve embourbé dans des problèmes financiers après que l'actionnaire principal ACA Football Partners ait décidé d'arrêter les paiements. Cela nécessite des mesures immédiates, telles que la récupération des voitures des joueurs et...la suppression du petit-déjeuner au club.

Cette décision place le club dans une situation critique, avec le PDG Akihisa Iizuka démissionnant et le directeur de l'académie des jeunes, Wouter Artz, abandonnant ses fonctions tout en restant impliqué avec l'équipe première.

Deinze proche de la disparition ?

Le club est confronté à de grands défis, notamment une interdiction de transfert temporaire imposée par la commission des licences en raison de paiements en retard. Deinze est également autorisé à intégrer deux joueurs de moins de moins de 21 ans dans son effectif.

Malgré les difficultés financières, Deinze occupe la cinquième place de la Challenger Pro League après six journées. Avant le début de la saison, le club rêvait encore de promotion en D1A, mais son avenir dépend désormais des investisseurs potentiels avec lesquels des discussions sont en cours pour sauver le club.

Si rien ne se concrétise rapidement, la situation deviendra intenable et il est à craindre que le club doive jeter l'éponge dès la semaine prochaine. En effet, il n'y a plus de budget opérationnel. Le fonctionnement quotidien est devenu impossible. En interne, la situation est perçue comme alarmante. La faillite semble imminente. Une issue favorable est-elle encore possible ? Difficile à dire !