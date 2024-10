"La plus grande erreur serait de sous-estimer l'adversaire" : Nicky Hayen préface le match entre le Club de Bruges et Sturm Graz

Nicky Hayen parle du prochain match du Club de Bruges en Ligue des Champions en conférence de presse. Une rencontre déjà cruciale pour les Blauw en Zwart ?

Ce mercredi, le Club de Bruges disputera son deuxième match de Ligue des Champions de la saison. Un match très important pour les Blauw en Zwart qui vont affronter un adversaire à leur portée, le Sturm Graz.

Le coach brugeois, Nicky Hayen, a préfacé cette rencontre en conférence de presse. Une victoire obligatoire pour le club belge ? Voici la réponse du coach : "Je ne veux pas trop me concentrer sur l'obligation de gagner, car cela signifierait que nous ne nous occupons pas des autres matchs. Mais bien sûr, nous devons essayer de ramener les trois points à la maison, surtout avec nos ambitions en tête."

"La plus grande erreur serait de sous-estimer l'adversaire. Sturm Graz est le champion d'Autriche et possède de grandes qualités. Ils jouent avec beaucoup de pression et d'intensité," déclare l'entraîneur.

Hayen est également revenu sur la première rencontre du Club de Bruges en Ligue des champions face à Dortmund : "Contre Dortmund, nous sommes également entrés sur le terrain avec l'intention de gagner. Si nous pouvons atteindre le même niveau que lors du dernier match et être plus efficaces dans la finition, alors les trois points sont certainement à portée de main."