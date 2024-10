🎥 Le Cercle de Bruges s'impose sur un score de tennis en Conference League

Le Cercle de Bruges a parfaitement entamé son entrée en Conference League. Les Groen en Zwart se sont imposés sur un score de tennis (6-2).

Le Cercle de Bruges n'a pas fait dans la demi-mesure pour son premier match en Conference League cette saison. Les Brugeois, de retour sur la scène européenne après 28 ans d'absence, ont dominé la rencontre.

Kevin Denkey a été exceptionnel. Il a inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives. Dès la 3e minute, il a offert le premier but à Alan Minda, avant de marquer lui-même à trois reprises à la 26e, 30e et 54e.

Malgré une tentative de réaction de Saint-Gall avec un but de Kevin Csoboth à la 58e minute, le Cercle a maintenu son emprise sur le match.

Gary Magnee a ajouté un magnifique doublé à la 63e et 68e, avec un superbe tir enroulé et une talonnade spectaculaire. Le deuxième but suisse, signé Mambimbi en fin de rencontre à la 81e, n’a fait que réduire l’ampleur de la défaite.