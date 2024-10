Sans Roméo Lavia, un seul joueur belge va disputer la Conference League avec un club étranger

Après la Ligue des Champions et l'Europa League, la Conference League reprend ses droits, cette semaine. Puisque Roméo Lavia n'a pas été sélectionné avec Chelsea, un seul joueur belge disputera la compétition en évoluant pour un club étranger.

La Coupe d'Europe, c'est définitivement bien reparti. Après la Ligue des Champions et l'Europa League, depuis la mi-septembre, la Conference League reprend ses droits, cette semaine.

Si les deux rencontres de ce mercredi soir ont vu le Rapid Vienne et Guimaraes s'imposer, c'est surtout ce jeudi que la compétition va véritablement se lancer, avec seize matchs au programme.

Parmi eux, on souligne la première rencontre européenne des Allemands d'Heindenheim, face à Ljubljana, le duel entre le Legia et le Betis, ainsi que, évidemment, le choc entre Chelsea et La Gantoise.

Un effectif de Chelsea duquel Roméo Lavia est absent. Le jeune joueur belge est préservé et ne jouera pas la Conference League avec les Blues, au même titre que Wesley Fofana et Cole Palmer, auteur d'un quadruplé, le week-end dernier, face à Brighton.

Cela signifie que, pour la première fois depuis la création de la compétition, un seul joueur belge la disputera en représentant un club étranger. Il s'agit d'Alessandro Albanese (ex-Beveren, Ostende, Virton), qui porte les couleurs du HJK Helsinki. Les Finlandais seront en déplacement à Lugano, ce jeudi soir.