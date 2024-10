Le but de Théo Leoni contre la Real Sociedad : coup de maître ou simple chance ?

Théo Leoni a inscrit un but incroyable avec Anderlecht ce jeudi contre la Real Sociedad. Mais a-t-il vraiment fait exprès de frapper ainsi ?

Ce jeudi, Anderlecht s'est imposé sur le score de 1-2 en Espagne contre la Real Sociedad. Théo Leoni, auteur d'un but magnifique, revient sur cette rencontre.

"On peut être satisfait, vraiment satisfait ce soir. On doit parfois profiter parce que des moments comme ceux-là, ça n'arrive pas tous les jours. Et la vie passe tellement vite qu'il faut profiter de ces moments-là", explique le joueur au micro de la RTBF.

Un magnifique but

Le milieu de terrain est ensuite revenu sur son but : "Est-ce que j'avais imaginé mon but comme ça ou y a-t-il de la réussite ? Il y a de tout. Honnêtement, non, je ne vais pas vous dire : 'Oui, j'ai voulu la mettre là, comme ça.' Non, la balle revient là. C'est un coup franc latéral et je ne réfléchis pas. La balle vient, je me dis : 'Écoute, Théo, tu dois tirer parce que si tu perds la balle là, et qu'il y a une contre-attaque, ça, c'est pire.' La meilleure chose à faire, c'est de la mettre dehors ou n'importe où. Mais je suis quand même concentré pour la cadrer."

"Et bien évidemment, je n'ai pas tiré au hasard. Mais il fallait cette petite réussite. Qui ne tente rien n'a rien. En essayant ce genre de choses, ça peut passer. Et voilà, c'était magnifique pour moi de faire ça ici, avec en plus ma famille qui a fait le déplacement. Donc c'était un super souvenir pour nous tous."