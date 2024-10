🎥 Le leader battu à Courtrai ! Cela pourrait se resserrer en haut de tableau

Genk s'est incliné 2-1 à Courtrai. Un faux pas surprenant des Limbourgeois.

Match assez déséquilibré sur papier entre Genk et Courtrai. Là où le KV restait sur cinq matchs de rang sans victoire, le Racing restait sur 7 succès de rang, bien installé sur le trône de leader.

On pensait que les Limbourgeois avaient fait le plus dur après cinq minutes, quand Christopher Bonsu Baah a pris de vitesse toute la défense de Courtrai avant d'enchaîner avec une frappe imparable pour ouvrir le score.

CHRISTOPHER BONSU BAAH 🇬🇭(2004) OPENS THE SCORING WITH A GOLAZO!!!

📽️ @GoalsXtra https://t.co/APCpN0A2KW — Football Report (@FootballReprt) October 5, 2024

Genk renversé

Mais le Stade des Eperons d'Or a poussé, et son équipe a complètement renversé la situation en trois minutes. Auteur d'un doublé, Nacho Ferri a donné le tournis à la défense des visiteurs (2-1).

¡QUÉ GRAN CABEZAZO DE NACHO FERRI 🇪🇸(2004) PARA SU DOBLETE!

📽️ @GoalsXtrahttps://t.co/YBc6BPKETu — Football Report (@FootballReprt) October 5, 2024

L'attaquant prêté par Francfort a offert une victoire précieuse aux siens. Malgré plusieurs occasions de faire le break en contre, Courtrai n'a pas eu à se mordre les doigts de n'avoir qu'un petit but d'avance.

Thorsten Fink a tout tenté en faisant monter Konstantinos Karetsas et Hyeon-gyu Oh dans la bataille, sans résultat. Genk s'incline ainsi pour la première fois depuis la journée inaugurale à Louvain et pourrait voir l'Antwerp et La Gantoise revenir à trois points.