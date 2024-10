Un transfert en préparation ? Pourquoi Zeno Van Den Bosch n'a toujours pas prolongé son contrat à l'Antwerp

Zeno Van Den Bosch est sous contrat avec le Royal Antwerp jusqu'en 2026. Pour l'instant, aucune prolongation n'a encore été signée, et le Great Old ne veut pas que son défenseur central entre dans sa dernière année de contrat.

Zeno Van Den Bosch s'est fait remarquer la saison dernière et continue de défendre sa place de titulaire au sein de la défense centrale de l'Antwerp, mais cela ne lui a pas encore valu de prolongation de contrat. "Non, mais l'année est encore longue", a déclaré le Diablotin au micro de Het Laatste Nieuws.

Van Den Bosch ne veut pas encore vraiment se concentrer sur son futur. L'important, pour lui, est de continuer à glaner du temps de jeu. "J'aime être ici au Bosuil", a-t-il poursuivi.

Zeno Van Den Bosch ne voulait pas précipiter son départ de l'Antwerp

L'été dernier, il y a eu un intérêt certain de l'étranger. Notamment du Portugal, où l'offre est devenue soudainement très concrète. Pourtant, Van Den Bosch n'a pas accepté d'y aller.

"Vous savez, ce n'est pas parce que je suis resté que je suis déçu d'être ici ou que je veux absolument partir. Au contraire. J'ai mes amis ici, mes parents. Ce n'est certainement pas une punition de rester à l'Antwerp. Donc..."

Quant à savoir s'il est prêt à faire le saut à l'étranger, il n'est pas encore tout à fait sûr. "Je me disais : 'Si je pars, je verrai comment ça se passe'. Vous pouvez penser à l'avance que vous êtes prêt. Et puis, vous arrivez dans un nouveau club et vous ne jouez pas. Partir est toujours un pari."