Le futur des Diables Rouges, c'est eux : ce vendredi, les Espoirs jouent très gros

Alors que l'enthousiasme n'est plus vraiment présent autour des Diables Rouges ces derniers mois, il ne faudrait pas oublier que les Espoirs jouent gros cette semaine. En Écosse, ils pourraient décider de leur participation à l'Euro U21 l'été prochain.

Alors que la plupart des regards seront tournés vers Rome et le déplacement des Diables Rouges en Nations League ce 10 octobre, les Espoirs, eux, disputeront un match autrement plus important. En effet, l'Ecosse-Belgique de ce vendredi en qualifications pour l'Euro U21 2025 pourrait bien s'avérer crucial, car il oppose les deux prétendants au second ticket de la poule.

L'Espagne, en tête du groupe des Diablotins, est déjà qualifiée et a survolé les débats ; derrière, l'Ecosse et la Belgique comptent 16 points, et nos Espoirs sont derrière leur concurrent à la différence de buts, largement défavorable.

Victoire obligatoire vendredi pour les Diablotins ?

L'Ecosse se rend au Kazakhstan pour son dernier match tandis que la Belgique recevra la Hongrie ; s'il ne faut pas exclure un faux-pas des jeunes écossais dans ce lointain déplacement, il y a tout de même fort à parier que les joueurs de Gill Swerts doivent aller gagner à Édimbourg pour disputer l'Euro U21.

S'il s'agissait d'un match de l'équipe A, on serait assez confiant tant l'écart est grand entre les deux nations. Mais les U21 écossais sont en grande forme et étaient venus surprendre nos jeunes à Louvain, en novembre dernier.

C'est peut-être aussi en prenant en compte cette échéance cruciale pas seulement pour les Espoirs, mais pour le football belge que Domenico Tedesco avait décidé de se passer d'Aster Vranckx et Arthur Vermeeren dans sa sélection initiale (Vranckx a rejoint les Diables suite à la blessure d'Amadou Onana). Certains espéraient voir Mika Godts en équipe A, un peu comme Duranville en septembre dernier, mais le petit prodige de l'Ajax Amsterdam aurait certainement été bien plus utile en Ecosse.

Gill Swerts joue déjà gros

Aurait été car, petite catastrophe, Godts a finalement déclaré forfait. Incertain dès sa sélection, il ne sera pas là, lui qui n'a encore jamais joué en Espoirs - ce qui est complètement incompréhensible vu son talent. Si ce vendredi, les U21 sont éliminés de la course à l'Euro 2025, quelques uns des plus grands talents de la génération à venir auront manqué une opportunité de se montrer dans l'antichambre des Diables Rouges.

Konstantinos Karetsas, appelé en renfort en Espoirs suite à cette blessure et que certains rêvent de voir bien vite en équipe A, pourrait ainsi profiter d'un Euro U21 pour progresser. Lucas Stassin, Samuel Mbangula, Mario Stroeykens, Mathias Delorge, Mika Godts, Jorne Spileers - et même un Arthur Vermeeren : tous profiteraient de l'expérience d'un Euro Espoirs, et pourraient tenter d'y faire mieux que les De Ketelaere, Openda et De Winter de 2023.

Bref : dans une Union Belge déjà en grande difficulté au niveau de l'équipe A, une qualification des Diablotins pour l'Euro U21 mettrait un peu de baume au coeur à tout le monde. Malheureusement, cela devra se faire sous pression, à l'extérieur...