Thibaut Courtois sera présent lors d'un événement spécial organisé par la fédération belge

Thibaut Courtois a été annoncé comme tête d'affiche pour l'ouverture d'un nouveau terrain de la fédération. Il sera accompagné de Julie Biesmans pour inaugurer le onzième Belgian Red Court.

Le 22 août dernier, Thibaut Courtois annonçait ne plus vouloir disputer de match avec les Diables Rouges tant que Domenico Tedesco serait toujours le coach. À l'heure actuelle, la situation est toujours la même, mais le gardien va tout de même participer à un événement de la fédération ce vendredi.

En effet, le natif de Brée sera présent pour l'ouverture du onzième Belgian Red Court, juste à côté du parc sportif Katteberg, en compagnie de Julie Biesmans, ancienne Red Flame avec 104 apparitions. "Un Red Court est un lieu de rencontre idéal pour promouvoir la cohésion sociale locale," explique la Royal Belgian FA.

Originaire de la région où ce terrain va ouvrir ses portes, leur présence à la cérémonie d'ouverture semble une évidence pour les deux footballeurs.

Au programme : un tournoi de mini-foot (U7, U8 et U9), une cérémonie d'inauguration, une séance de dédicaces et de photos, et une compétition de tirs au but (U7, U8 et U9). Un programme varié sera donc au rendez-vous le 11 octobre à partir de 15h30.