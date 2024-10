Leandro Trossard fait son grand retour chez les Diables Rouges et répond clairement aux critiques

Leandro Trossard est de retour chez les Diables Rouges. Il compte bien se montrer lors des prochaines rencontres de Ligue des Nations.

Très critiqué suite à ses récentes prestations avec les Diables Rouges, Leandro Trossard avait été laissé sur le côté par Domenico Tedesco pour les matchs du mois de septembre.

Désormais, le joueur d'Arsenal est de retour, et devra jouer un rôle important dans l'équipe. Il est l'un des joueurs, en l'absence de De Bruyne et de Lukaku, avec le plus d'expérience.

"Je n'ai pas à prendre la place de qui que ce soit", a déclaré Trossard en conférence de presse. "Je ne sais pas encore à quel poste je jouerai. Je vais simplement faire la même chose que lors des derniers entraînements. D'ailleurs, je suis toujours très présent verbalement sur le terrain, cela ne devrait pas changer."

Il est ensuite revenu sur les critiques. "Chacun a son opinion. Que mes performances à Arsenal ne soient pas appréciées en Belgique.... L'entraîneur est très content de moi, c'est le plus important. Je vais essayer de continuer sur ma lancée."

Trossard est conscient des limites de la sélection actuelle. "Il est préférable d'arrêter les comparaisons avec la génération dorée. Il faut s'adapter aux joueurs que nous avons."