Son rôle de capitaine, l'affaire Kevin De Bruyne, l'Italie : Youri Tielemans évoque cette trêve internationale et revient sur l'échec de Lyon

Brassard autour du bras, Youri Tielemans veut tourner la page du dernier rassemblement. Le médian d'Aston Villa n'a jamais pensé à refuser la convocation, à l'inverse de plusieurs joueurs dans diverses sélections, et aspire à "devenir meilleur" après la rencontre en Italie.

En raison des absences de Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Thomas Meunier et Yannick Carrasco, Youri Tielemans sera le capitaine des Diables Rouges pour ce rassemblement du mois d'octobre. Le milieu de terrain s'est exprimé sur ce "nouveau" rôle, ce mercredi, au stade olympique de Rome, un jour avant la rencontre face à l'Italie.

Le brassard ? Ça ne change pas grand-chose pour moi"

"Le coach m'a proposé de porter le brassard lors de rassemblement, j'ai accepté avec une grande fierté. Je suis toujours disponible, avec plaisir. Ce n'est pas la première fois que je serai capitaine, ça ne change pas grand-chose pour moi. Je donne mes instructions et j'essaye de reproduire ce que l'entraîneur demande. Encore plus en tant que capitaine, car je dois donner l'exemple, mais c'est quelque chose qui m'est naturel."

Refuser la sélection n'était pas une option pour Youri Tielemans

En Belgique, mais pas seulement, plusieurs joueurs ont préféré ne pas être sélectionnés pour cette trêve internationale. "Pour beaucoup, la Ligue des Nations n'est pas une priorité. Mais je suis toujours heureux de représenter mon pays, d'être là en équipe nationale et de jouer des gros matchs. Il y a des belles échéances et ça me donne beaucoup d'envie."

Je serai meilleur après ce match, nous allons affronter des joueurs de classe mondiale"

"C'est toujours intéressant de jouer contre des équipes italiennes, et la sélection nationale signifie le plus haut niveau. Je serai meilleur après ce match, comme après chaque match. Demain, nous allons affronter des joueurs de classe mondiale, et c'est de cette manière qu'on apprend le mieux."

Les tensions du dernier rassemblement sont déjà derrière les Diables

Avec le brassard autour du bras, Youri Tielemans veut tourner la page du dernier rassemblement et des vives réactions suscitées, à la fois dans le chef des supporters que des joueurs. "Kevin était très frustré, mais on l'était tous, car on n'a pas respecté le plan après le premier but. Kevin a dit des vérités. On doit jouer et se battre les uns pour les autres, ce n'est pas quelque chose de négatif."

"C'était un message, certes dit dans la frustration, mais pour qu'on s'améliore en tant qu'équipe. Kevin a voulu nous réveiller et, comme l'a dit le coach, la page a été tournée après une bonne discussion. Il comprend que le groupe est jeune et que dire de telles choses de cette manière n'était pas la meilleure solution, mais tout le monde a accepté et a pris ses responsabilités. Ma réaction lors de ma sortie ? C'est pareil, j'étais frustré quant au scénario du match, mais ce n'était dirigé vers personne."