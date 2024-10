Un ancien Diable Rouge torpille Domenico Tedesco : "C'est le monde à l'envers !"

La Belgique jouera face à l'Italie puis face à la France en Ligue des Nations. Ce sera sans Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku.

La sélection de Domenico Tedesco pour les deux prochaines rencontres de Ligue des Nations a beaucoup fait parler. Certaines absences ont été remarquées...

C'est évidemment le cas de celles de Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku, qui ont bénéficié d'un passe-droit de la part du sélectionneur pour se remettre en forme.

Alors que Nicolas Lombaerts ne se faisait pas d'illusion en expliquant que les deux cadres du noyau savaient que la sélection était moins forte actuellement (lire ICI), Marc Degryse s'est quant à lui montré critique envers Tedesco - qui considère les deux prochains matchs comme "pas si importants".

"La façon dont Tedesco décrit et veut aborder ces matchs, c'est pour moi le monde à l'envers", a déclaré l'ancien Diable Rouge dans Het Laatste Nieuws.

"Tedesco oublie que nous allons bientôt retrouver des équipes comme Saint-Marin, les Îles Féroé et l'Estonie. Dans ce cas, on n'a plus besoin de De Bruyne et de Lukaku, n'est-ce pas ? Ou bien auront-ils plus envie de jouer contre ces équipes-là ?"