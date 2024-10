Un Anderlechtois annonce sa retraite internationale : "Il est temps de laisser ma place"

4206

Entre les blessures et les retraites internationales, la lourdeur du calendrier se fait de plus en plus ressentir. Cette fois, c'est au tour de Zanka d'arrêter la sélection danoise.

Après Kasper Schmeichel, Thomas Delaney, Anders Dreyer et Kasper Dolberg, Anderlecht est allé chercher un nouvel international danois cet été, en la personne de Mathias Jorgensen, dit "Zanka". L'ancien de Brentford compte 37 apparitions en équipe nationale depuis ses débuts en 2008 sous Morten Olsen. Cet été, il était d'ailleurs encore présent dans le groupe à l'occasion de l'Euro en Allemagne. S'il ne rassure pas toujours au sein de la défense d'Anderlecht, il n'en demeure pas moins clé pour David Hubert en l'absence de Jan Vertonghen (il sera d'ailleurs le seul survivant de l'arrière-garde pour la reprise, Jan-Carlo Simic étant suspendu pour la rencontre au Beerschot). Zanka passe le relais Le Sporting croise donc les doigts pour qu'il ne lui arrive rien. En ce sens, l'annonce de sa retraite internationale est une bonne nouvelle pour les Mauves. Interrogé par VT2, il a confirmé qu'à 34 ans, son calendrier serait désormais plus allégé. "Je ne veux pas en faire toute une histoire. Compte tenu de ma carrière en équipe nationale (37 sélections), je pense qu'une fin calme et sans drame est plus appropriée" a-t-il déclaré. Zanka est lucide sur sa situation : "Je ne pense pas que je serai là pour la Coupe du monde 2026. Il est donc préférable de laisser ma place à des jeunes joueurs qui ont vraiment envie de jouer pour l'équipe nationale. Désormais, je vais pouvoir me concentrer pleinement sur mon club et je n'aurais plus besoin de quitter ma famille à la dernière minute".