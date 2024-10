Si ce Diable Rouge quitte le onze de base, ce sera à n'y rien comprendre

Il n'y a pas énormément d'enseignements positifs à tirer de cet Italie-Belgique, mais l'un d'eux est que Maxim De Cuyper a montré de très belles choses. Sur le plan offensif, en tout cas.

Maxim De Cuyper ne fuyait pas ses responsabilités sur le premier but de l'Italie : il sait qu'il laisse trop de libertés à son homme. "Je ne crois pas que j'étais mal placé au début de la phase, mais j'aurais dû mieux faire pour le tenir. Je suis coupable, oui", regrettait le Brugeois.

"Mais c'est globalement un sentiment positif qui prédomine, car si on nous avait dit que nous reviendrions après avoir été menés de deux buts, nous aurions signé à deux mains", estime De Cuyper. Qui a joué un grand rôle dans le partage en inscrivant un superbe premier but en sélection, puis en délivrant un excellent corner sur le 2-2.

"Ce but fait vraiment du bien, oui. Nous avons été créatifs, nous en avons discuté quelques instants sur le moment-même avec Youri et Leandro. Ca s'est bien passé", souriait Maxim De Cuyper, qui envoyait une frappe parfaite pour tromper Donnarumma.

Maxim De Cuyper doit rester dans le onze de base

Quand on voit le manque de précision dans le dernier geste de l'immense majorité des Diables ce jeudi, le contraste est frappant : De Cuyper, lui, ne manquait pas le cadre. Et sur le corner du 2-2, il trouve très bien Wout Faes au second poteau. "Vu leur manque de taille, c'était l'idée", résumait-il.

Quand on se rappelle des grosses difficultés de Theate et Castagne à amener du danger à l'Euro, le constat est clair : un arrière latéral disposant de telles qualités offensives ne peut plus bouger du 11 des Diables Rouges. Que Maxim De Cuyper cède à nouveau sa place à Arthur Theate au back gauche serait difficilement compréhensible...