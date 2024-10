Un retour chez les Diables Rouges pour Thibaut Courtois ? "Bien sûr que ça me manque, mais..."

Thibaut Courtois a pris la décision de se détourner des Diables Rouges. Il espère cependant un bel adieu, et ne ferme pas totalement la porte à un retour...

La Fédération belge de football a fait rénover 40 terrains de football en Belgique. Thibaut Courtois était présent à Bilzen pour l'inauguration d'un Belgian Red Court. Il était accompagné de l'ancienne Red Flame Julie Biesmans.

"Quand la fédération de football m'a proposé de devenir ambassadeur, j'ai tout de suite trouvé que c'était une bonne idée", a commencé Courtois dans Het Laatste Nieuws.

"Par le passé, nous jouions aussi sur ce terrain, après l'école ou pendant les vacances. Il est important que les jeunes enfants puissent continuer à en profiter. Beaucoup de bases sont posées ici en termes de respect, d'être honnête les uns envers les autres et bien sûr, aussi pour découvrir des talents."

Il a également été interrogé sur les Diables Rouges. En raison de problèmes avec l'entraîneur Domenico Tedesco, il a fermé la porte de la sélection nationale.

"Bien sûr, ça me manque, j'ai toujours aimé jouer pour la Belgique. Mais à l'heure actuelle, c'est un chapitre fermé. Nous verrons dans le futur. J'espère bien sûr encore un bel au revoir, mais nous verrons si et quand cela sera possible", conclut-il.