Jérémy Perbet révèle le défenseur le plus dur qu'il ait rencontré : "Quand il t'insulte et te tacle sur ton premier ballon..."

Jérémy Perbet a affronté une flopée de défenseurs durant sa carrière. Mais il garde un souvenir tout particulier de Pepe.

Avec 304 buts inscrits dans sa carrière professionnelle, Jérémy Perbet a une solide expérience derrière lui. L'une de ses plus belles expériences reste son passage de deux ans à Villarreal.

Perbet avait rejoint le sous-marin jaune en janvier 2013, quand le club était encore en deuxième division. Ses 11 buts avaient aidé l'équipe à remonter. En Liga, il a également fait parler la poudre à 10 reprises.

Interrogé par La Dernière Heure sur le défenseur le plus dur qu'il ait eu à affronter, il opte pour Pepe. Perbet l'avait affronté en montant au jeu pour la dernière demi-heure à Santiago Bernabeau. Le Real alignait des joueurs tels que Sergio Ramos, Gareth Bale, Karim Benzema, Xabi Alosno ou Marcelo.

Du grand Pepe

Comme à son habitude, Pepe était dans un autre registre : "On a l'image, on a la réputation du joueur. Mais quand on rentre dans le match, avec toute la pression qu'il y a autour, tu sens que ça va être compliqué quand il commence à t'insulter directement et te tacle sur le premier ballon" explique Jérémy Perbet.

"C'est de l'intimidation. Le ballon d'après que tu reçois dos au but, tu sais qu'il va falloir vite le lâcher. Il t'insultait dans sa langue mais avec des mots assez simples que tu comprenais vite. Le plus important, c'est de ne pas répondre et de rester dans ton match" poursuit-il.

Mené 3-1 au moment du changement, Villarreal a réduit l'écart dans la minute qui a suivi mais n'est pas parvenu à égaliser : "Je ne suis pas quelqu'un de sanguin, je suis d'un naturel plutôt réfléchi. Il m'arrive de m'énerver mais je voulais lui montrer qu'il ne parviendrait pas à rentrer dans ma tête". Une expérience marquante qui l'aide aujourd'hui à directement calmer les têtes brûlées de D3 ACFF qu'il rencontre avec le RCS Brainois.