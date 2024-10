Le cas Mbappé agite décidément la France : "On en fait un peu trop..."

Kylian Mbappé vu en boîte de nuit alors que la France affrontait Israël : voilà une image qui n'a pas plu. Mais Didier Deschamps et Aurélien Tchouaméni ont tous deux défendu leur capitaine.

Kylian Mbappé n'a rien fait pour son image publique ces derniers mois. Officiellement, le capitaine de l'Equipe de France manque en ce moment le rassemblement des Bleus pour alléger son programme, même s'il est "fit" avec le Real Madrid.

Cela a donc été plutôt mal vu qu'au lieu de se reposer, Mbappé soit vu en boîte de nuit... à Stockholm alors que la France affrontait Israël. Didier Deschamps a - encore - dû défendre son joueur en conférence de presse ce dimanche depuis le Stade Roi Baudouin, où la Belgique affronte la France ce lundi.

"Chacun perçoit ça comme il le souhaite, mais ce n'est pas parce que Kylian était là-bas qu'il n'a pas regardé le match. Il m'a envoyé des messages. Après, si ça gêne certaines personnes... Je peux l'entendre, mais je ne le défends pas pour le défendre : c'est sa vie privée", estime Deschamps. "Même si la sienne, au final, n'est pas privée car on sait toujours où il est".

Pour le sélectionneur de l'EDF, si Mbappé s'est rendu en Suède pendant la trêve, c'est avec l'accord du Real Madrid. "S'il était là où il était, c'est qu'il n'avait pas d'obligation de son club", assure Didier Deschamps. Et le coéquipier de Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni, présent en conférence de presse, abondait dans ce sens.

"Je trouve qu'on en fait un peu trop. Chaque fois, avec Kylian, ça prend des proportions démesurées. On a parlé avec lui avant et après le match, et l'endroit d'où il a suivi le match n'a pas vraiment d'importance", estime le milieu du Real Madrid. "Je crois que son amour pour l'Equipe de France n'est plus à démontrer".