🎥 "Tedesco, démission" : cette fois, les supporters des Diables en ont assez

Les Diables Rouges se sont inclinés pour la deuxième fois dans cette Ligue des Nations face à la France, et pour la troisième fois en trois mois. Les supporters des Diables étaient furieux.

La Belgique a peut-être disputé son meilleur match, ce lundi, depuis très longtemps. Incomparable avec les précédents matchs de Ligue des Nations et très clairement incomparable avec un Euro 2024 fantômatique. Pourtant, les supporters des Diables Rouges en ont assez.

Ainsi, alors que les Diables s'inclinaient (1-2) face à une France qui finissait pourtant le match à 10, on a assisté à une grande première au Stade Roi Baudouin. En effet, des chants "Tedesco, démission" ont commencé à pleuvoir des tribunes.

Rapidement, les chants étaient impossibles à ignorer, reprenaient à plusieurs reprises jusqu'au coup de sifflet final. Nul doute que Domenico Tedesco les aura entendus, et le sélectionneur des Diables comprend bien assez le français pour savoir ce qu'il en retournait.

Le stade qui crie « Tedesco démission» pic.twitter.com/DBCdSqEeVJ — Belgium Touch ūüáßūüá™ (@BelgiumTouch) October 14, 2024

Etait-ce mérité pour Tedesco, après un match globalement maîtrisé, surtout en première période, et lors duquel les Diables Rouges ont surclassé la France mais encore une fois manqué terriblement d'efficacité ? Peut-être le public critiquait-il des changements prévisibles et qui n'ont pas amené ce que l'on pouvait espérer.

Toujours est-il qu'avec cette défaite, c'est plus ou moins fini en Nations League pour nos Diables Rouges, et que la fracture avec le public semble totale et définitive. L'Union Belge en prendra sans doute bonne note...