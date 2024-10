Ancien de la "génération dorée", il ne regarde "plus aucun match" des Diables Rouges

Mousa Dembélé était un artiste et l'un des joueurs les plus élégants de la génération dorée. Pourtant, aujourd'hui, il ne regarde plus jamais le football.

Mousa Dembélé (37 ans) a pris sa retraite en 2022 après une ultime pige de quelques années en Chine. Et alors qu'il était l'un des milieux de terrain les plus respectés de Premier League pour sa technique lumineuse et aime toujours le ballon, il ne regarde jamais de football. “Si mes meilleurs amis me demandent de taper dans un ballon à 2 heures du matin, je serai là. Mais je ne mets pas de match de football à la maison", reconnaît Dembélé dans un entretien accordé à la Gazet van Antwerpen. Depuis qu'il a arrêté, il n'a ainsi regardé... aucun match de l'équipe nationale belge. “Zéro, aucun", admet-il. Il suit seulement de temps en temps les matches de ses anciens coéquipiers comme Dries Mertens et Jan Vertonghen, mais son attention principale est portée sur les performances de son fils Maleec, qui joue dans les équipes de jeunes du Sporting de Lisbonne. Récemment, Dembélé a déménagé avec sa famille au Portugal, afin d'y retrouver son meilleur ami Jan Vertonghen. Alors encore joueur de Benfica, Vertonghen l'a convaincu de s'installer définitivement dans le sud de l'Europe. “Jan habitait alors à Lisbonne, mais maintenant c'est moi qui y suis et lui habite désormais à Anvers. C'est le monde à l'envers", rit Dembélé. En ce qui concerne le football professionnel, il prend également ses distances. “Qui sait si un jour l'envie reviendra, mais pour l'instant, ça me laisse indifférent", assure-t-il.