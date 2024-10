Certains très bons, d'autres pas à niveau : les notes de Diables en dents-de-scie contre la France

Difficile de tirer à boulets rouges sur les Diables après un match comme celui-ci : les bonnes choses étaient bien là. Mais certains ont confirmé qu'ils manquaient d'un petit quelque chose.

Casteels (4)

Pas grand chose à se reprocher jusqu'au 1-2 où il aurait très probablement pu faire mieux. Deux matchs moyens d'affilée : voilà qui ramènera "le" débat...

Castagne (7)

Les offensives françaises sont moins venues de son côté, mais Dembélé n'a pas eu beaucoup de mal à le passer. Le 1-2 ne vient pas de son flanc et, surtout, il délivre un assist absolument splendide pour la tête de Loïs Openda. Un match plein face à d'énormes clients.

Theate (4)

Correct lui aussi, et même parfois intéressant dans ses passes axiales risquées mais tranchantes... mais sur le second but, il se laisse totalement avoir. Drôle de dispute en fin de match avec Dodi Lukebakio.

© photonews

Faes (4)

Déjà auteur d'une relance hasardeuse en début de match, il a fini par craquer devant Barcola et commettre un penalty idiot. Dommage car à la relance, il était digne d'un Alderweireld des bons jours.

Debast (6)

Franchement au-dessus des autres défenseurs alors qu'il évoluait à ce fameux poste de back droit qui lui convient a priori peu. Pas de vraies erreurs, un Barcola souvent bien contenu et même quelques belles interventions. Son jeu long a par moments trouvé Doku avec brio.

Mangala (3)

Son préassist sur le 1-1 aurait pu sauver son match, mais encore une fois, il a été mangé par l'entrejeu adverse dès que ça accélérait. Sa perte de balle nonchalante sur le 1-2 français est une catastrophe. Insuffisant.

Tielemans (5)

Son penalty raté pourrit un match dans l'ensemble encore très correct. Présent, précis, il a pris ses responsabilités et forcé le carton rouge de Tchouaméni.

De Ketelaere (4)

Ca n'était une nouvelle fois franchement pas fameux de la part de celui que tout un pays attendait titulaire. Deux opportunités manquées de briller.

Trossard (6)

Pas décisif et assez discret, il a tout de même offert quelques bons centres, inquiété Maignan sur coup-franc en seconde période. Loin du fantôme de l'Euro, ce Trossard mérite sa place chez les Diables. Dans le onze, c'est une autre affaire.

Doku (7,5)

On a pu être surpris de le voir débuter à droite, mais l'idée était de le mettre face à Digne plutôt que Koundé, et c'était la bonne. Le Mancunien a fait vivre un martyr à son vis-à-vis en première période. En seconde, il a retrouvé la gauche, et s'il passait souvent son homme, il lui manque décidément toujours ce dernier geste. Le jour où il trouvera cela... mais ce jour arrivera-t-il ?

Openda (8)

Enfin ! Un match plein, un penalty provoqué, une présence dangereuse, peu de vraies erreurs techniques, et cette fois, sa prestation a été récompensée par un but. Le déclic ?